Будущее Украины в НАТО - глава Альянса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Глава НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил поддержку членству Украины в НАТО, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
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"Будущее Украины - это евроатлантическая семья", - сказал Столтенберг журналистам на пресс-конференции после комиссии Украина-НАТО в первый день встречи министров иностранных дел стран НАТО.
В заседании также принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Детали
Столтенберг подтвердил, что союзники по НАТО по-прежнему привержены политике открытых дверей НАТО, но предупредил, что "первым шагом является обеспечение победы Украины как независимого государства".
Он приветствовал обещание союзников НАТО поддержать Киев и объявил, что НАТО "разработает многолетнюю инициативу поддержки Украины", чтобы помочь украинской армии перейти от вооружения и доктрин советской эпохи к стандартам НАТО.
Он также подтвердил поддержку НАТО Киева перед российской агрессией "столько, сколько потребуется".
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Двухдневная встреча продолжится переговорами между министрами иностранных дел стран НАТО и их коллегами из Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Австралии.