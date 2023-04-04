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Будущее Украины в НАТО - глава Альянса

Киев • УНН

 • 841231 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Глава НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил поддержку членству Украины в НАТО, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Цитата

"Будущее Украины - это евроатлантическая семья", - сказал Столтенберг журналистам на пресс-конференции после комиссии Украина-НАТО в первый день встречи министров иностранных дел стран НАТО.

В заседании также принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Детали

Столтенберг подтвердил, что союзники по НАТО по-прежнему привержены политике открытых дверей НАТО, но предупредил, что "первым шагом является обеспечение победы Украины как независимого государства".

Он приветствовал обещание союзников НАТО поддержать Киев и объявил, что НАТО "разработает многолетнюю инициативу поддержки Украины", чтобы помочь украинской армии перейти от вооружения и доктрин советской эпохи к стандартам НАТО.

Он также подтвердил поддержку НАТО Киева перед российской агрессией "столько, сколько потребуется".

Добавим

Двухдневная встреча продолжится переговорами между министрами иностранных дел стран НАТО и их коллегами из Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Австралии.

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