Зеленский заявил, что Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО

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«Я хотел бы сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной. Благодарен, что на этом пути с нами Польша», - сказал Зеленский.

Дополнение

Глава НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил поддержку членству Украины в НАТО.



На заседании Комиссии Украина-НАТО, к работе которой впервые как полноправный член присоединилась Финляндия, министры иностранных дел Альянса подтвердили свою решительную поддержку Украине, кроме того - поддержали разработку многолетней программы для поддержки Киева.