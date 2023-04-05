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Зеленский заявил, что Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО

Зеленский заявил, что Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО

Киев • УНН

 • 674195 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я хотел бы сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной. Благодарен, что на этом пути с нами Польша», - сказал Зеленский.

Дополнение

Глава НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил поддержку членству Украины в НАТО.

На заседании Комиссии Украина-НАТО, к работе которой впервые как полноправный член присоединилась Финляндия, министры иностранных дел Альянса подтвердили свою решительную поддержку Украине, кроме того - поддержали разработку многолетней программы для поддержки Киева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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