МИД Украины ожидает важных решений на следующем заседании Рамштайн
Киев • УНН
Представитель МИД Георгий Тихий сообщил о подготовке заседания Рамштайн в январе. Украина рассчитывает на важные объявления о военной поддержке во время встречи.
Украина ожидает важных объявлений о военной поддержке во время следующего заседания в формате Рамштайн, запланированного на январь.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Мы видели сигнал. Готовится заседание Рамштайн в январе. Это и формат, который показал свою высокую эффективность. Мы рассчитываем, что на следующем заседании будут важные объявления, по военной поддержке Украины
Напомним
Ведутся переговоры о проведении заседания «Рамштайн» с участием лидеров государств, включая Байдена. Следующая встреча запланирована на декабрь, где будут обсуждать военную помощь Украине.
УНН сообщал: ранее планировалось, что заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров, отложенное из-за урагана «Милтон», состоится в ноябре. Об этом сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Администрация Байдена объявит в ближайшие дни о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов - Reuters20 дек. 2024, 10:34 • 14212 просмотров