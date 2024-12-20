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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Администрация Байдена объявит в ближайшие дни о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов - Reuters

Администрация Байдена объявит в ближайшие дни о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов - Reuters

Киев  •  УНН

 • 4768 просмотра

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Администрация Байдена анонсирует финальный пакет военной помощи Украине по программе USAI. В пакет стоимостью $1,2 млрд войдут системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI), используя оставшиеся средства, выделенные для закупки нового оружия для Украины. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

По словам одного из собеседников агентства, в пакет войдут перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, однако о точном содержании пакета будет объявлено в ближайшие дни.

Стоимость пакета составит около 1,2 миллиарда долларов.

Согласно программе USAI, военная техника закупается у оборонной промышленности или партнеров, а не берется из американских запасов, а это означает, что ее прибытие на поле боя может занять месяцы или годы.

Как пишет Reuters, с момента полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты выделили 175 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе примерно 61,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности. Около половины этой помощи по безопасности поступило через программу USAI. Остальное брали из существующих военных запасов из-за президентских полномочий по сокращению.

Отмечается, что остаток президентских полномочий на сокращение составляет 5,6 миллиарда долларов.

Европа и США способны приблизить завершение войны: Зеленский назвал условие19 дек. 2024, 14:05 • 14614 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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