МИД отреагировал на заявления Мадуро о задержании в Венесуэле "наемников из Украины"

Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило Киеву, что оно не владеет информацией о принадлежности к гражданству Украины задержанных, о которых заявлял Николас Мадуро, который в октябре объявил себя президентом Венесуэлы. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

«Мы видели заявление. Он (Мадуро - ред.) сказал, что семь иностранных наемников (задержаны - ред.) и сказал, что среди них захватили трех наемников, которые пришли из Украины... Не говорил граждане Украины, сказал, что пришли из Украины. Конечно, мы сразу эту информацию начали проверять и выяснять правдивость этой информации, ведь понимаем, что источник Мадуро не является достоверным, надо проверять, что он говорит», - рассказал Тихий.

Он отметил, что также нужно проверять у лиц, о которых он говорил, наличие украинского гражданства и возможное участие кого-то из них в боевых действиях в Украине на украинской стороне.

«Могу сообщить, что наше зарубежное дипломатическое учреждение связалось с министром иностранных дел Венесуэлы еще 8 января, которое сообщило, что оно не владеет информацией о принадлежности задержанных к гражданству Украины. Он добавил, что будут выяснять ситуацию и дополнительно сообщат», - рассказал Тихий.

Спикер отметил, что Украина также обратилась к послам-партнерам, которые аккредитованы в Венесуэле, для того, чтобы попытаться на месте выяснить детали.

«Но по состоянию на сейчас венесуэльская сторона не предоставила каких-то фактических подтверждений этого заявления. Мы не получили пока информации, которая подтверждала бы эти слова. Возможно, это вообще часть какой-то информационной информации со стороны Мадуро», - сказал Тихий.

В МИД напомнили, что Украина еще в 2018 году не признавала Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и сейчас не признает.

Дополнение

Президент Венесуэлы объявил о задержании семи иностранных граждан, среди которых двое американцев и пять человек из Украины и Колумбии.