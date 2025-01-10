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МЗС відреагувало на заяви Мадуро про затримання у Венесуелі "найманців з України"

МЗС відреагувало на заяви Мадуро про затримання у Венесуелі "найманців з України"

Київ • УНН

 • 27038 перегляди

Венесуельська влада не має інформації про українське громадянство затриманих осіб, про яких заявляв Мадуро. МЗС України перевіряє інформацію через дипломатичні канали та послів-партнерів.

Міністерство закордонних справ Венесуели повідомило Київ, що воно не володіє інформацією про приналежність до громадянства України затриманих, про яких заявляв Ніколас Мадуро, який у жовтні оголосив себе президентом Венесуели. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ми бачили заяву. Він (Мадуро - ред.) сказав, що сім іноземних найманців (затримано - ред.) і сказав, що серед них захопили трьох найманців, які прийшли з України... Не говорив громадяни України, сказав, що прийшли з України. Звісно, ми відразу цю інформацію почали перевіряти й з'ясовувати правдивість цієї інформації, адже розуміємо, що джерело Мадуро не є достовірним, треба перевіряти, що він говорить", - розповів Тихий.

Він зазначив, що також потрібно перевіряти в осіб, про які він говорив, наявність українського громадянства та можливу участь когось з них в бойових діях в Україні на українському боці.

"Можу повідомити, що наша закордонна дипломатична установа зв'язалася з міністром закордонних справ Венесуели ще 8 січня, яке повідомило, що воно не володіє інформацією про належність затриманих до громадянства України. Він додав, що будуть з'ясовувати ситуацію й додатково повідомлять", - розповів Тихий.

Речник зазначив, що Україна також звернулась до послів-партнерів, які акредитовані у Венесуелі, для того, щоб спробувати на місці з'ясувати деталі.

"Але станом на зараз венесуельська сторона не надала якихось фактичних підтверджень цієї заяви. Ми не отримали поки що інформації, яка підтверджувала б ці слова. Можливо, це взагалі частина якоїсь інформаційної інформації з боку Мадуро", - сказав Тихий.

У МЗС нагадали, що Україна ще у 2018 році не визнавала Мадуро легітимним президентом Венесуели й зараз не визнає.

Доповнення

Президент Венесуели оголосив про затримання семи іноземних громадян, серед яких двоє американців та п’ятеро осіб з України та Колумбії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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