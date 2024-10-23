МИД Эстонии уволил сотрудницу, написавшую об Украине "научную" работу с пропагандой кремля

Министерство иностранных дел Эстонии уволило сотрудницу посольства в Турции, которая написала научную работу о национализме в Украине, где приводит кремлевские нарративы. Об этом сообщает Postimees, пишет УНН.

Министерство иностранных дел не видит возможности продолжать сотрудничество с автором исследования, в котором поддерживаются взгляды кремля, - говорится в сообщении.

Детали

Гражданка Эстонии Мария Саранцева, работавшая секретарем визовой секции в посольстве Эстонии в Анкаре, в марте представила свою научную работу в Университете Хаджи Байрама Вели, в мае вуз ее утвердил.

Статья под названием «Рост национализма в Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма» была опубликована в научном журнале Journal of Crises and Political Research («Журнал кризисных и политических исследований»), который выходит дважды в год.

В своей работе, основанной преимущественно на российских источниках, Саранцева утверждает, что корни украинского национализма - в травме, вызванной распадом СССР. Она также называет Революцию достоинства 2013-2014 годов «госпереворотом», проводит параллели между современной Украиной и нацистской Германией (1933 - 1945 гг.), а также называет российское вторжение 2014 года в Донецкую и Луганскую области «отделением Луганской и Донецкой республик».

Эстония надеется увидеть дальнейшие шаги по вступлению Украины в НАТО