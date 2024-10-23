МЗС Естонії звільнило співробітницю, яка написала про Україну "наукову" роботу з пропагандою кремля

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10026 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 25010 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43463 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79399 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65489 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78109 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93490 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87281 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176914 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101177 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14569 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22274 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8740 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 6068 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 4894 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 25010 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176914 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333252 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266768 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377305 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43463 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17808 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22957 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28675 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49514 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

МЗС Естонії звільнило співробітницю, яка написала про Україну "наукову" роботу з пропагандою кремля

Київ • УНН

 • 19758 перегляди

Естонія звільнила працівницю посольства в Туреччині за наукову роботу з кремлівськими наративами про Україну. У статті Революцію гідності названо "держпереворотом", а вторгнення рф 2014 року - "відокремленням республік".

МЗС Естонії звільнило співробітницю, яка написала про Україну "наукову" роботу з пропагандою кремля

Міністерство закордонних справ Естонії звільнило працівницю посольства у Туреччині, яка написала наукову роботу про націоналізм в Україні, де наводить кремлівські наративи. Про це повідомляє Postimees, пише УНН.

Міністерство закордонних справ не вбачає можливості продовжувати співпрацю з автором дослідження, у якому підтримуються погляди кремля,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Громадянка Естонії Марія Саранцева, яка працювала секретарем візової секції у посольстві Естонії в Анкарі, у березні представила свою наукову роботу в Університеті Хаджі Байрама Велі, у травні виш її затвердив.

Стаття під назвою "Зростання націоналізму в Україні: психоаналітичний підхід Еріха Фромма" була опублікована в науковому журналі Journal of Crises and Political Research ("Журнал кризових та політичних досліджень"), що виходить двічі на рік.

У своїй роботі, що ґрунтується переважно на російських джерелах, Саранцева стверджує, що коріння українського націоналізму - у травмі, спричиненій розпадом срср. Вона також називає Революцію гідності 2013-2014 років "держпереворотом", проводить паралелі між сучасною Україною та нацистською Німеччиною (1933 - 1945 рр.), а також називає російське вторгнення 2014 року у Донецьку та Луганську області "відокремленням Луганської та Донецької республік".

Естонія сподівається побачити подальші кроки щодо вступу України до НАТО17.10.24, 12:21 • 12751 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
NATO
Туреччина
Естонія
Україна
Луганськ
Донецьк
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57