МЗС Естонії звільнило співробітницю, яка написала про Україну "наукову" роботу з пропагандою кремля
Київ • УНН
Естонія звільнила працівницю посольства в Туреччині за наукову роботу з кремлівськими наративами про Україну. У статті Революцію гідності названо "держпереворотом", а вторгнення рф 2014 року - "відокремленням республік".
Міністерство закордонних справ Естонії звільнило працівницю посольства у Туреччині, яка написала наукову роботу про націоналізм в Україні, де наводить кремлівські наративи. Про це повідомляє Postimees, пише УНН.
Міністерство закордонних справ не вбачає можливості продовжувати співпрацю з автором дослідження, у якому підтримуються погляди кремля,
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Громадянка Естонії Марія Саранцева, яка працювала секретарем візової секції у посольстві Естонії в Анкарі, у березні представила свою наукову роботу в Університеті Хаджі Байрама Велі, у травні виш її затвердив.
Стаття під назвою "Зростання націоналізму в Україні: психоаналітичний підхід Еріха Фромма" була опублікована в науковому журналі Journal of Crises and Political Research ("Журнал кризових та політичних досліджень"), що виходить двічі на рік.
У своїй роботі, що ґрунтується переважно на російських джерелах, Саранцева стверджує, що коріння українського націоналізму - у травмі, спричиненій розпадом срср. Вона також називає Революцію гідності 2013-2014 років "держпереворотом", проводить паралелі між сучасною Україною та нацистською Німеччиною (1933 - 1945 рр.), а також називає російське вторгнення 2014 року у Донецьку та Луганську області "відокремленням Луганської та Донецької республік".
Естонія сподівається побачити подальші кроки щодо вступу України до НАТО17.10.24, 12:21 • 12751 перегляд