Microsoft «маскируется» под Google в новом интерфейсе поисковой системы Bing
Киев • УНН
Microsoft обновила интерфейс Bing, сделав его похожим на Google, включая похожие визуальные элементы и сокрытие собственного брендинга. Google раскритиковал этот шаг как попытку ввести пользователей в заблуждение.
Microsoft, вероятно, хочет использовать дизайнерский трюк, чтобы заставить пользователей остаться с собственной поисковой системой компании Bing.
Передает УНН со ссылкой Der Spiegel и The Verge.
Детали
Поисковая система от Microsoft, известная во всем мире как Bing, не может похвастаться популярностью Google, поскольку. В январе 2024 года "более 10% пользователей Интернета во всем мире осуществляли поиск со своего компьютера через поисковую систему Bing", при этом "Google использовали почти 82% пользователей Интернета", - говорится в заключении статистического портала Statista.
Но недавно Microsoft, очевидно, нашла дизайнерский трюк, чтобы повлиять на пользователей и попытаться "оставить" с собственной поисковой системой компании Bing.
Bing имитирует интерфейс Google:
Если вы запустите браузер Microsoft Edge вместо Google Chrome и введете в адресной строке слово "Google", вы увидите совершенно новый дизайн страницы результатов: большое поисковое поле с игривым мультяшным рисунком над ним, отдаленно напоминающим каракулевые трюки Google. Bing показывает актуальные результаты поиска своего главного конкурента лишь через определенный промежуток времени
Графический трюк можно рассматривать как доброжелательное уважение, но Microsoft также использует второй трюк. Браузер прокручивается на несколько пикселей вниз для определенного поискового запроса, чтобы логотип Microsoft и другие элементы дизайна, которые отличают Bing, исчезли из поля зрения.
Итак, у вас осталось большое поле поиска, очень похожее на домашнюю страницу Google.
В ответ на эту имитацию Пэрис Табриз (Paris Tabriz), руководитель Chrome в Google, отмечает в социальной сети X, что "имитация - это самая искренняя форма лести, но подделка Microsoft домашней страницы Google - это еще одна тактика в ее длинной истории уловок, направленных на то, чтобы запутать пользователей и ограничить их выбор".
Напомним,
Google создал интерактивную браузерную версию популярной игры из сериала "Игра в кальмара". Пользователи могут поиграть в "Red Light, Green Light" с куклой Янг-хи, введя название сериала в поиск Google.
FTC начала антимонопольное расследование против Microsoft: что известно28 нояб. 2024, 03:20 • 18399 просмотров