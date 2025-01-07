Microsoft «маскируется» под Google в новом интерфейсе поисковой системы Bing

Microsoft, вероятно, хочет использовать дизайнерский трюк, чтобы заставить пользователей остаться с собственной поисковой системой компании Bing.

Передает УНН со ссылкой Der Spiegel и The Verge.

Детали

Поисковая система от Microsoft, известная во всем мире как Bing, не может похвастаться популярностью Google, поскольку. В январе 2024 года "более 10% пользователей Интернета во всем мире осуществляли поиск со своего компьютера через поисковую систему Bing", при этом "Google использовали почти 82% пользователей Интернета", - говорится в заключении статистического портала Statista.

Но недавно Microsoft, очевидно, нашла дизайнерский трюк, чтобы повлиять на пользователей и попытаться "оставить" с собственной поисковой системой компании Bing.

Bing имитирует интерфейс Google:

Если вы запустите браузер Microsoft Edge вместо Google Chrome и введете в адресной строке слово "Google", вы увидите совершенно новый дизайн страницы результатов: большое поисковое поле с игривым мультяшным рисунком над ним, отдаленно напоминающим каракулевые трюки Google. Bing показывает актуальные результаты поиска своего главного конкурента лишь через определенный промежуток времени - пишет Шпигель.

Графический трюк можно рассматривать как доброжелательное уважение, но Microsoft также использует второй трюк. Браузер прокручивается на несколько пикселей вниз для определенного поискового запроса, чтобы логотип Microsoft и другие элементы дизайна, которые отличают Bing, исчезли из поля зрения.

Итак, у вас осталось большое поле поиска, очень похожее на домашнюю страницу Google.

В ответ на эту имитацию Пэрис Табриз (Paris Tabriz), руководитель Chrome в Google, отмечает в социальной сети X, что "имитация - это самая искренняя форма лести, но подделка Microsoft домашней страницы Google - это еще одна тактика в ее длинной истории уловок, направленных на то, чтобы запутать пользователей и ограничить их выбор".

Напомним,

Google создал интерактивную браузерную версию популярной игры из сериала "Игра в кальмара". Пользователи могут поиграть в "Red Light, Green Light" с куклой Янг-хи, введя название сериала в поиск Google.

FTC начала антимонопольное расследование против Microsoft: что известно