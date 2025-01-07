Microsoft "маскується" під Google у новому інтерфейсі пошукової системи Bing

Microsoft, ймовірно, хоче використати дизайнерський трюк, щоб змусити користувачів залишитися з власною пошуковою системою компанії Bing.

Передає УНН із посиланням Der Spiegel та The Verge.

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Пошукова система від Microsoft, відома у всьому світі як Bing, не може похизуватися популярністю Google, оскільки. У січні 2024 року "понад 10% користувачів Інтернету в усьому світі здійснювали пошук зі свого комп’ютера через пошукову систему Bing", при цьому "Google використовували майже 82% користувачів Інтернету", - ідеться у висновку статистичного порталу Statista.

Але нещодавно Microsoft, очевидно, знайшов дизайнерський трюк, щоб вплинути на користував та спробувати "залишити" з власною пошуковою системою компанії Bing.

Bing імітує інтерфейс Google:

Якщо ви запустите браузер Microsoft Edge замість Google Chrome і введете в адресному рядку слово "Google", ви побачите абсолютно новий дизайн сторінки результатів: велике пошукове поле з грайливим мультяшним малюнком над ним, що віддалено нагадує каракулеві трюки Google. Bing показує актуальні результати пошуку свого головного конкурента лише через певний проміжок часу - пише Spiegel.

Графічний трюк можна розглядати як доброзичливу шану, але Microsoft також використовує другий трюк. Браузер прокручує на кілька пікселів униз для певного пошукового запиту, щоб логотип Microsoft та інші елементи дизайну, які відрізняють Bing, зникли з поля зору.

Отже, у вас залишилося велике поле пошуку, дуже схоже на домашню сторінку Google.

У відповідь на цю імітацію Періс Табріз (Paris Tabriz), керівник Chrome в Google, зазначає в соціальній мережі X, що "імітація - це найщиріша форма лестощів, але підробка Microsoft домашньої сторінки Google - це ще одна тактика в її довгій історії хитрощів, спрямованих на те, щоб заплутати користувачів і обмежити їхній вибір".

Нагадаємо

Google створив інтерактивну браузерну версію популярної гри з серіалу "Гра в кальмара". Користувачі можуть пограти в "Red Light, Green Light" з лялькою Янг-хі, ввівши назву серіалу в пошук Google.

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