Microsoft "маскується" під Google у новому інтерфейсі пошукової системи Bing

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 109465 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 108260 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 112935 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133065 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155320 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140078 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 152990 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174768 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221154 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176540 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 130594 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 136667 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 169698 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 152915 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 129939 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 109465 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 105440 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223368 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220523 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 25000 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 44157 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 44452 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 82845 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 103818 перегляди
Актуальне
Microsoft "маскується" під Google у новому інтерфейсі пошукової системи Bing

Microsoft "маскується" під Google у новому інтерфейсі пошукової системи Bing

Київ • УНН

 • 24262 перегляди

Microsoft оновила інтерфейс Bing, зробивши його схожим на Google, включаючи схожі візуальні елементи та приховування власного брендингу. Google розкритикував цей крок як спробу ввести користувачів в оману.

Microsoft, ймовірно, хоче використати дизайнерський трюк, щоб змусити користувачів залишитися з власною пошуковою системою компанії Bing.

Передає УНН із посиланням Der Spiegel та The Verge.

Деталі

Пошукова система від Microsoft, відома у всьому світі як Bing, не може похизуватися популярністю  Google, оскільки.  У січні 2024 року "понад 10% користувачів Інтернету в усьому світі здійснювали пошук зі свого комп’ютера через пошукову систему Bing", при цьому "Google використовували майже 82% користувачів Інтернету", - ідеться у висновку статистичного порталу Statista.

Але нещодавно Microsoft, очевидно, знайшов дизайнерський трюк, щоб вплинути на користував та спробувати "залишити" з власною пошуковою системою компанії Bing.

Bing імітує інтерфейс Google:

Якщо ви запустите браузер Microsoft Edge замість Google Chrome і введете в адресному рядку слово "Google", ви побачите абсолютно новий дизайн сторінки результатів: велике пошукове поле з грайливим мультяшним малюнком над ним, що віддалено нагадує каракулеві трюки Google. Bing показує актуальні результати пошуку свого головного конкурента лише через певний проміжок часу

- пише Spiegel.
Image

Графічний трюк можна розглядати як доброзичливу шану, але Microsoft також використовує другий трюк. Браузер прокручує на кілька пікселів униз для певного пошукового запиту, щоб логотип Microsoft та інші елементи дизайну, які відрізняють Bing, зникли з поля зору.

Отже, у вас залишилося велике поле пошуку, дуже схоже на домашню сторінку Google. 

У відповідь на цю імітацію Періс Табріз (Paris Tabriz), керівник Chrome в Google, зазначає в соціальній мережі X, що "імітація - це найщиріша форма лестощів, але підробка Microsoft домашньої сторінки Google - це ще одна тактика в її довгій історії хитрощів, спрямованих на те, щоб заплутати користувачів і обмежити їхній вибір".

Нагадаємо

Google створив інтерактивну браузерну версію популярної гри з серіалу "Гра в кальмара". Користувачі можуть пограти в "Red Light, Green Light" з лялькою Янг-хі, ввівши назву серіалу в пошук Google.

FTC почала антимонопольне розслідування проти Microsoft: що відомо28.11.24, 05:20 • 19311 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Технології
microsoftMicrosoft
googleGoogle

Звернутися з питань розміщення реклами