FTC начала антимонопольное расследование против Microsoft: что известно

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала широкомасштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft, включая бизнес по лицензированию программного обеспечения и облачных вычислений. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Reuters сообщает об информаторах, которые подтвердили, что FTC исследует дело и обвинения в отношении софтверного гиганта, который потенциально злоупотребляет своим положением на рынке программного обеспечения для повышения производительности, вводя карательные условия лицензирования, чтобы помешать клиентам переносить свои данные из облачного сервиса Azure на другие конкурентные платформы.

Расследование было одобрено председателем FTC Линой Хан перед ее вероятной отставкой в январе.

Информатор также сообщил, что FTC также изучает методы, связанные с кибербезопасностью и продуктами искусственного интеллекта.

Конкуренты раскритиковали практику Microsoft, которая, по их словам, удерживает клиентов в облачной платформе Azure. FTC получила такие жалобы в прошлом году, когда изучала рынок облачных вычислений.

NetChoice, лоббистская группа, представляющая интересы интернет-компаний, включая Amazon и Google, которые конкурируют с Microsoft в области облачных вычислений, раскритиковала политику лицензирования Microsoft и интеграцию инструментов искусственного интеллекта в Office и Outlook.

Учитывая, что Microsoft является крупнейшей в мире компанией-разработчиком программного обеспечения, доминирующей в области программного обеспечения для повышения производительности и операционных систем, масштабы и последствия ее лицензионных решений являются экстраординарными.