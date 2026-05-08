"Мы знаем россиян и их методы": Германия не будет эвакуировать посольство из Киева, несмотря на угрозы рф

Федеральный министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, комментируя для Bloomberg угрозы кремля и призывы к эвакуации посольств из Киева, заявил, что Германия не намерена менять работу своего диппредставительства в украинской столице. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам дипломата, Берлин не планирует сокращать или прекращать деятельность дипломатической миссии в Киеве, несмотря на давление и заявления со стороны россии.

Мы находимся в тесном контакте с другими посольствами. Мы не позволим себя этим запугать. Мы знаем россиян и те методы, к которым они прибегают — сказал руководитель внешнеполитического ведомства Германии.

Вадефуль подчеркнул, что рф ведет не только военные действия против Украины, но и активную информационную кампанию против стран Запада, поддерживающих Киев. По его словам, такие методы давления являются частью более широкой стратегии, направленной на ослабление решимости союзников Украины.

Контекст

На днях минобороны рф призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств "своевременно покинуть город". Это якобы связано с вероятной попыткой Украины сорвать парад в москве 9 мая и ответными ударами по Киеву со стороны рф.

Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил, что Евросоюз не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на угрозы рф к 9 мая. В Брюсселе назвали заявления россии частью безрассудной эскалационной тактики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не рекомендует представителям иностранных государств посещать москву 9 мая.

