россия не должна участвовать в мирных переговорах до тех пор, пока не придерживается международных принципов и устава ООН, принятого в 1945 году.

Об этом заявил Премьер министр Нидерландов Марк Рютте во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Мы все согласны, что россия не должна быть сейчас за этим столом. Мир придет только тогда, когда Россия будет согласна со всеми Международными принципами и уставом ООН, который был принят в 1945 году. Мы делаем шаги в направлении мира, но есть много препятствий на этом пути - сказал Рютте.

Напомним,

По состоянию на сейчас работа над текстом резолюции по итогам Саммита мира завершена. Она будет открыта к присоединению другими странами после завершения саммита.