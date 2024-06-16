Ми всі згодні, що росія не повинна бути зараз за цим столом – Рютте
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Росія не повинна бути залучена до мирних переговорів, поки вона не буде дотримуватися міжнародних принципів і Статуту ООН, прийнятого в 1945 році.
росія не повинна брати участь у мирних переговорах до тих пір, поки не дотримується міжнародних принципів та статуту ООН, прийнятого у 1945 році.
Про це заявив Прем’єр міністр Нідерландів Марк Рютте під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
Ми всі згодні, що росія не повинна бути зараз за цим столом. Мир прийде тільки тоді коли росія буде згодна з усіма Міжнародними принципами і статутом ООН який був прийнятий в 1945 році. Ми робимо кроки в напрямку миру,але є багато перешкод на цьому шляху
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Станом на зараз робота над текстом резолюції за підсумками Саміту миру завершена. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту.