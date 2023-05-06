"Мы выстояли! Месть не за горами!": Бахмут пережил ночную атаку фосфорными боеприпасами

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"Мы выстояли! Месть не за горами!" - прокомментировали видео ССО.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, российские захватчики обстреливают город Бахмут в Донецкой области фосфорными бомбами. "В Мариуполе было то же самое. Когда не могут ничего сделать - начинается фосфор", - прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Справочно

Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных или дымовых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Температура горения фосфора около 800°C, и иногда этот показатель меняется, поскольку он зависит от типа боеприпаса, окружающей температуры и влажности. Горение продолжается пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может вызвать особенно тяжелые и мучительные увечья или же спровоцировать медленную и мучительную смерть. Для лечения таких ранений нужно привлекать специально обученный медицинский персонал, который во время работы тоже может получить фосфорные раны.

Для человека летальная доза — 0,05-0,15 грамма фосфора. Летальный случай может наступить, даже если ожоги от фосфора покрыли не более 10% кожи человека — смерть наступает из-за гипокальциемии (вымывание кальция из крови) через 1-2 суток после происшествия. Именно поэтому дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение фосфорных боеприпасов, в частности, доставляемых по воздуху, по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения.

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