В соцсетях ходят видео обстрела оккупантами Бахмута фосфорными бомбами

Цитата

"В Мариуполе было то же самое. Когда не могут ничего сделать - начинается фосфор", - написал Андрющенко.

Видео также появилось в Telegram-канале Сил специальных операций.

"Стоим! Воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут!" - указано в сообщении, сопровождающем видео.

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, оккупанты заменяют штурмовые отряды десантников "вагнеровцами", которых для этого стягивают с других направлений.