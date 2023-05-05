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Ворог намагається взяти Бахмут до 9 травня, стягують "вагнерівців" - Маляр

Ворог намагається взяти Бахмут до 9 травня, стягують "вагнерівців" - Маляр

Київ • УНН

 • 1405586 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Бахмут у Донецькій області ворог намагається взяти під контроль до 9 травня, окупанти замінюють штурмові загони десантників "вагнерівцями", яких задля цього стягують з інших напрямків, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі вони стягують "вагнерівців" з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку", - написав Маляр.

Вона наголосила, що "наші бійці не дають ворогу прорвати оборону".

Окрім того, з її слів, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".

Нагадаємо

Голова пвк "вагнер" євгеній пригожин завив, що "вагнерівці" нібито залишать Бахмут 10 травня через брак боєприпасів.

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