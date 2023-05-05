Враг пытается взять Бахмут до 9 мая, стягивают "вагнеровцев" - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Бахмут в Донецкой области враг пытается взять под контроль до 9 мая, оккупанты заменяют штурмовые отряды десантников "вагнеровцами", которых для этого стягивают с других направлений, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают "вагнеровцев" с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", - написал Маляр.
Она подчеркнула, что "наши бойцы не дают врагу прорвать оборону".
Кроме того, по ее словам, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".
Напомним
Глава чвк "вагнер" евгений пригожин завил, что "вагнеровцы" якобы оставят Бахмут 10 мая из-за нехватки боеприпасов.