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У соцмережах ширять відео обстрілу окупантами Бахмуту фосфорними бомбами

У соцмережах ширять відео обстрілу окупантами Бахмуту фосфорними бомбами

Київ • УНН

 • 683583 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. російські загарбники обстрілюють місто Бахмут, що в Донецькій області, фосфорними бомбами. Таке відео шириться у соціальних мережах. Також про це повідомив у своєму Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

"В Маріуполі було те саме. Коли неможуть нічого зробити - починається фосфор", - написав Андрющенко.

Відео також з'явилось у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.

"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити Бахмут!" - зазначено у повідомленні, яке супроводжує відео.  

Нагадаємо

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня, окупанти замінюють штурмові загони десантників "вагнерівцями", яких задля цього стягують з інших напрямків.

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