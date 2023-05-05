У соцмережах ширять відео обстрілу окупантами Бахмуту фосфорними бомбами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. російські загарбники обстрілюють місто Бахмут, що в Донецькій області, фосфорними бомбами. Таке відео шириться у соціальних мережах. Також про це повідомив у своєму Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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"В Маріуполі було те саме. Коли неможуть нічого зробити - починається фосфор", - написав Андрющенко.
Відео також з'явилось у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.
"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити Бахмут!" - зазначено у повідомленні, яке супроводжує відео.
Нагадаємо
Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня, окупанти замінюють штурмові загони десантників "вагнерівцями", яких задля цього стягують з інших напрямків.