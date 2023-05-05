"Ищут причины, чтобы уйти": в ВСУ прокомментировали заявление пригожина об уходе пвк "вагнера" из Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. «вагнеровцы» просто ищут причины, чтобы отойти из Бахмута. Именно так заявление руководителя пвк пригожина прокомментировал для ВВС представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, пишет УНН.
Детали
По словам Череватого, у «вагнеровцев» заканчиваются боевики.
«За эти сутки уничтожено 137 оккупантов, 202 ранены, они несут большие потери», - отметил Череватый.
Представитель ВСУ считает, что именно нехватка людей, а не снарядный голод заставляет пригожина делать такие заявления. К тому же по его словам, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве рф.
По мнению Череватого «в течение месяцев пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание».
Напомним
Сегодня пригожин заявил, что пвк «вагнер» покинет Бахмут 10 мая.