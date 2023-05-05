"Ищут причины, чтобы уйти": в ВСУ прокомментировали заявление пригожина об уходе пвк "вагнера" из Бахмута

Детали

По словам Череватого, у «вагнеровцев» заканчиваются боевики.

«За эти сутки уничтожено 137 оккупантов, 202 ранены, они несут большие потери», - отметил Череватый.

Представитель ВСУ считает, что именно нехватка людей, а не снарядный голод заставляет пригожина делать такие заявления. К тому же по его словам, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве рф.

По мнению Череватого «в течение месяцев пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание».

Напомним

Сегодня пригожин заявил, что пвк «вагнер» покинет Бахмут 10 мая.