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"Ищут причины, чтобы уйти": в ВСУ прокомментировали заявление пригожина об уходе пвк "вагнера" из Бахмута

Киев • УНН

 • 1526004 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. «вагнеровцы» просто ищут причины, чтобы отойти из Бахмута. Именно так заявление руководителя пвк пригожина прокомментировал для ВВС представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, пишет УНН.

Детали

По словам Череватого, у «вагнеровцев» заканчиваются боевики.

«За эти сутки уничтожено 137 оккупантов, 202 ранены, они несут большие потери», - отметил Череватый.

Представитель ВСУ считает, что именно нехватка людей, а не снарядный голод заставляет пригожина делать такие заявления. К тому же по его словам, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве рф.

По мнению Череватого «в течение месяцев пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание».

Напомним

Сегодня пригожин заявил, что пвк «вагнер» покинет Бахмут 10 мая.

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