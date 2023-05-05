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"Шукають причини, щоб піти": у ЗСУ прокоментували заяву пригожина про відхід пвк "вагнера" з Бахмуту

Київ • УНН

 • 1526005 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. «вагнерівці» просто шукають причини, щоб відійти з Бахмуту. Саме так заяву керівника пвк пригожина прокоментував для ВВС речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, пише УНН.

Деталі

За словами Череватого, у «вагнерівців» закінчуються бойовики.

«За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони несуть великі втрати», - зазначив Череватий.

Представник ЗСУ вважає, що саме брак людей, а не снарядний голод змушує пригожина робити такі заяви. До того ж за його словами, продовжується внутрішнє протистояння у військовому керівництві рф.

На думку Череватого «протягом місяців пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу».

Нагадаємо

Сьогодні пригожин заявив, що пвк «вагнер» залишить Бахмут 10 травня.

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