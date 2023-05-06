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"Ми вистояли! Помста не за горами!": Бахмут пережив нічну атаку фосфорними боєприпасами

"Ми вистояли! Помста не за горами!": Бахмут пережив нічну атаку фосфорними боєприпасами

Київ • УНН

 • 2757158 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Сили Спеціальних Операцій ЗСУ коротко прокоментували ситуацію з нічним обстрілом Бахмуту фосфорними боєприпасами і натякнули в Telegram, що окупантів чекає відплата, передає УНН.

Цитата

"Ми вистояли! Помста не за горами!" - прокоментували відео ССО.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, російські загарбники обстріляли місто Бахмут, що в Донецькій області, фосфорними бомбами. "В Маріуполі було те саме. Коли неможуть нічого зробити - починається фосфор", прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Довідково

Фосфорні боєприпаси - тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Температура горіння фосфору близько 800°C, і іноді цей показник змінюється, оскільки він залежить від типу боєприпасу, навколишньої температури та вологості. Горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню. Така зброя може викликати особливо важкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та мученицьку смерть. Для лікування таких поранень потрібно залучати спеціально навчений медичний персонал, який під час роботи теж може отримати фосфорні рани.

Для людини летальна доза — 0,05-0,15 грама фосфору. Летальний випадок може наступити, навіть якщо опіки від фосфору покрили не більше 10% шкіри людини — смерть настає через гіпокальціємію (вимивання кальцію з крові) через 1-2 доби після події. Саме тому додаткові протоколи 1977 року до Женевської конвенції забороняють застосування фосфорних боєприпасів, зокрема, тих, що доставляють повітрям, по військових об'єктах у районах зосередження цивільного населення.

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