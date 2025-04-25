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"Мы не являемся препятствием этому процессу": в МИД прокомментировали заявление Стармера о прекращении огня в Украине

Киев • УНН

 • 582 просмотра

В МИД Украины отреагировали на заявление премьера Британии о мире. Украина заинтересована в скорейшем прекращении огня, но сроки зависят от многих факторов.

"Мы не являемся препятствием этому процессу": в МИД прокомментировали заявление Стармера о прекращении огня в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера и подчеркнули, что для Украины мир является приоритетной целью, сроки прекращения огня зависят от ряда факторов. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает корреспондент УНН.

Мы не являемся препятствием этому процессу и восстановлению. Мы хотим скорейшего достижения этого соглашения, прекращения ... на 30 дней огня для того, чтобы дать шанс мирному процессу дальше. Мы на это согласились. Откуда у британского лидера именно такие временные  рамки, это надо спросить у него. Я думаю, у него есть какое-то свое видение, может там темпов и динамики этого процесса… Мы работаем над тем, чтобы это произошло просто как можно скорее, а не к каким-то конкретным срокам или датам 

- пояснил Тихий.

Напомним 

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету. Также он считает, что Президент Украины Владимир Зеленский не виноват в том, что мирного соглашения пока достичь не удалось.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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