"Мы не являемся препятствием этому процессу": в МИД прокомментировали заявление Стармера о прекращении огня в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера и подчеркнули, что для Украины мир является приоритетной целью, сроки прекращения огня зависят от ряда факторов. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает корреспондент УНН.

Мы не являемся препятствием этому процессу и восстановлению. Мы хотим скорейшего достижения этого соглашения, прекращения ... на 30 дней огня для того, чтобы дать шанс мирному процессу дальше. Мы на это согласились. Откуда у британского лидера именно такие временные рамки, это надо спросить у него. Я думаю, у него есть какое-то свое видение, может там темпов и динамики этого процесса… Мы работаем над тем, чтобы это произошло просто как можно скорее, а не к каким-то конкретным срокам или датам - пояснил Тихий.

Напомним

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету. Также он считает, что Президент Украины Владимир Зеленский не виноват в том, что мирного соглашения пока достичь не удалось.