"Ми не є перешкодою цьому процесу": у МЗС прокоментували заяву Стармера щодо припинення вогню в Україні

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і наголосили, що для України мир є пріоритетною метою, терміни припинення вогню залежать від низки факторів. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає кореспондент УНН.

Ми не є перешкодою цьому процесу і відновлення. Ми хочемо якнайшвидшого досягнення цієї угоди, припинення ... на 30 днів вогню для того, щоб дати шанс мирному процесу далі. Ми на це погодились. Звідки у британського лідера саме такі часові рамки, це треба запитати в нього. Я думаю, в нього є якесь своє бачення, може там темпів і динаміки цього процесу… Ми працюємо над тим, щоб це відбулося просто якнайшвидше, а не до якихось конкретних термінів чи дат - пояснив Тихий.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа. Також, він вважає, що Президент України Володимир Зеленський не винен у тому, що мирної угоди наразі досягнути не вдалося.