Мы не соревнуемся за внимание - Тихий рассказал о разнице в войнах в Украине и на Ближнем Востоке

На фоне смещения внимания международного сообщества на события на Ближнем Востоке, Украина не рассматривает войны как конкуренцию за внимание, в том числе и администрации США. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Подробности

Внимание международного сообщества с конца февраля, в течение марта действительно направлено на Ближний Восток, где мы видим обострение, так же и внимание администрации США - говорит представитель.

В то же время, по словам представителя, в случае завершения событий на Ближнем Востоке, больше внимания может быть уделено войне россии против Украины.

Если там будет вскоре завершение - да, действительно, больше внимания будет уделено российской агрессии против Украины, это очевидный вывод, но я хочу подчеркнуть, что мы не находимся в соревновании войн, или соревнований за внимание. Мы всегда подчеркивали, что на самом деле обе войны - это по сути два театра одной войны. Они нераздельны. россия и Иран - это союзники, которые помогают друг другу, поэтому усиливая давление на россию - мы противодействуем Ирану, и усиливая давление на Иран - противодействуем россии - подчеркнул чиновник.

В то же время Георгий Тихий добавил, что в интересах Украины как можно скорее обеспечить стабильность на Ближнем Востоке.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в мировую войну. Об этом он заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону.