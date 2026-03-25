13:57 • 15016 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 23420 просмотра
10:45 • 28825 просмотра
25 марта, 09:00 • 45049 просмотра
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 67422 просмотра
24 марта, 17:38 • 56859 просмотра
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 55973 просмотра
24 марта, 15:46 • 54537 просмотра
24 марта, 14:45 • 38321 просмотра
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 34099 просмотра
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзив
13:06 • 23420 просмотра
Мы не соревнуемся за внимание - Тихий рассказал о разнице в войнах в Украине и на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не соревнуется за внимание США. Россия и Иран являются общими врагами на обоих театрах военных действий.

Мы не соревнуемся за внимание - Тихий рассказал о разнице в войнах в Украине и на Ближнем Востоке

На фоне смещения внимания международного сообщества на события на Ближнем Востоке, Украина не рассматривает войны как конкуренцию за внимание, в том числе и администрации США. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Внимание международного сообщества с конца февраля, в течение марта действительно направлено на Ближний Восток, где мы видим обострение, так же и внимание администрации США

В то же время, по словам представителя, в случае завершения событий на Ближнем Востоке, больше внимания может быть уделено войне россии против Украины.

Если там будет вскоре завершение - да, действительно, больше внимания будет уделено российской агрессии против Украины, это очевидный вывод, но я хочу подчеркнуть, что мы не находимся в соревновании войн, или соревнований за внимание. Мы всегда подчеркивали, что на самом деле обе войны - это по сути два театра одной войны. Они нераздельны. россия и Иран - это союзники, которые помогают друг другу, поэтому усиливая давление на россию - мы противодействуем Ирану, и усиливая давление на Иран - противодействуем россии

В то же время Георгий Тихий добавил, что в интересах Украины как можно скорее обеспечить стабильность на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в мировую войну. Об этом он заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону.

Алла Киосак

