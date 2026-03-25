Ми не змагаємось за увагу - Тихий розповів про різницю у війнах в Україні і на Близькому Сході

На тлі зміщення уваги міжнародної спільноти на події на Близькому Сході, Україна не розглядає війни як конкуренцію за увагу, зокрема й адміністрації США. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Водночас, за словами речника, у разі завершення подій на Близькому Сході, більше уваги може бути приділено війні росії проти України.

Якщо там буде незабаром завершення - так, дійсно, більше уваги буде приділено російській агресії проти України, це очевидний висновок, але я хочу підкреслити, що ми не знаходимося в змаганні воєн, або змагань за увагу. Ми завжди підкреслювали, що насправді обидві війни - це по суті два театри однієї війни. Вони не роздільні. росія та Іран - це союзники, які допомагають одне одному, тому посилюючи тиск на росію - ми протидіємо Ірану, і посилюючи тиск на Іран - протидіємо росії