Ми не змагаємось за увагу - Тихий розповів про різницю у війнах в Україні і на Близькому Сході
Київ • УНН
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не змагається за увагу США. росія та Іран є спільними ворогами на обох театрах воєнних дій.
На тлі зміщення уваги міжнародної спільноти на події на Близькому Сході, Україна не розглядає війни як конкуренцію за увагу, зокрема й адміністрації США. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Увага міжнародної спільноти з кінця лютого, впродовж березня дійсно спрямована на Близький Схід, де ми бачимо загострення, так само і увага адміністрації США
Водночас, за словами речника, у разі завершення подій на Близькому Сході, більше уваги може бути приділено війні росії проти України.
Якщо там буде незабаром завершення - так, дійсно, більше уваги буде приділено російській агресії проти України, це очевидний висновок, але я хочу підкреслити, що ми не знаходимося в змаганні воєн, або змагань за увагу. Ми завжди підкреслювали, що насправді обидві війни - це по суті два театри однієї війни. Вони не роздільні. росія та Іран - це союзники, які допомагають одне одному, тому посилюючи тиск на росію - ми протидіємо Ірану, і посилюючи тиск на Іран - протидіємо росії
Водночас Георгій Тихий додав, що в інтересах України якнайшвидше забезпечити стабільність на Близькому Сході.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що конфлікт на Близькому Сході може перерости у світову війну. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону.