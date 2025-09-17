$41.230.05
"Мы не готовы ни к российской атаке, ни к нападению другой нации": министр обороны Италии считает страну беззащитной и слабой в военном плане

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страна не оснащена для отражения потенциальной военной атаки из-за десятилетий недоинвестирования в оборону. Италия планирует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, но создание автономной системы ПВО возможно не ранее 2031 года.

"Мы не готовы ни к российской атаке, ни к нападению другой нации": министр обороны Италии считает страну беззащитной и слабой в военном плане

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страна не готова отразить потенциальную военную атаку, в частности со стороны россии. По его словам, десятилетия недоинвестирования в оборонную сферу оставили Италию уязвимой. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Мы не готовы ни к российской атаке, ни к нападению другой нации. Я уже давно это говорю. Я думаю, что наша работа состоит в том, чтобы поставить эту страну в положение, чтобы защитить себя, если сумасшедший решит напасть на нас - я имею в виду не просто путина, я имею в виду любого

- заявил он.

Крозетто подчеркнул, что Италия, как и другие члены НАТО, согласилась увеличить оборонные расходы в течение следующего десятилетия, однако этот шаг остается непопулярным среди граждан. Сейчас страна тратит на оборону лишь 1,5% ВВП, тогда как к 2035 году планирует довести показатель до 5%.

По оценкам министра, создание автономной системы противовоздушной обороны в Италии возможно не ранее 2031 года. В то же время его предостережения вызвали критику со стороны вице-премьер-министра Маттео Сальвини, который заявил, что основной угрозой для страны являются мигранты, а не Россия.

Напомним

Недавно Президент Зеленский заявил, что в Дании строится первый совместный завод с Украиной по производству оружия. Киев надеется, что Италия также присоединится к реализации подобных проектов по совместному производству.

Вероника Марченко

