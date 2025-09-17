$41.230.05
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
"Ми не готові ні до російської атаки, ні до нападу іншої нації": міністр оборони Італії вважає країну беззахисною та слабкою у військовому плані

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що країна не обладнана для відбиття потенційної військової атаки через десятиліття недоінвестування в оборону. Італія планує збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, але створення автономної системи ППО можливе не раніше 2031 року.

"Ми не готові ні до російської атаки, ні до нападу іншої нації": міністр оборони Італії вважає країну беззахисною та слабкою у військовому плані

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що країна не обладнана для відбиття потенційної військової атаки, зокрема з боку росії. За його словами, десятиліття недоінвестування в оборонну сферу залишили Італію вразливою. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

Ми не готові ні до російської атаки, ні до нападу іншої нації. Я вже давно це кажу. Я думаю, що наша робота полягає в тому, щоб поставити цю країну в положення, щоб захистити себе, якщо божевільний вирішить напасти на нас - я маю на увазі не просто путіна, я маю на увазі будь-кого

- заявив він.

Кросетто наголосив, що Італія, як і інші члени НАТО, погодилася збільшити оборонні витрати протягом наступного десятиліття, проте цей крок залишається непопулярним серед громадян. Наразі країна витрачає на оборону лише 1,5% ВВП, тоді як до 2035 року планує довести показник до 5%.

За оцінками міністра, створення автономної системи протиповітряної оборони в Італії можливе не раніше 2031 року. Водночас його застереження викликали критику з боку віце-прем’єр-міністра Маттео Сальвіні, який заявив, що основною загрозою для країни є мігранти, а не росія.

Нагадаємо

Нещодавно Президент Зеленський заявив, що в Данії будується перший спільний завод з Україною із виробництва зброї. Київ сподівається, що Італія також приєднається до реалізації подібних проєктів щодо спільного виробництва.

Італія не планує відправляти своїх військових в Україну: Джорджія Мелоні відреагувала на зустріч "коаліції охочих" 05.09.25, 00:58 • 5405 переглядiв

Вероніка Марченко

Політика
Володимир Путін
The Guardian
НАТО
Данія
Італія
Володимир Зеленський
Україна