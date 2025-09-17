"Ми не готові ні до російської атаки, ні до нападу іншої нації": міністр оборони Італії вважає країну беззахисною та слабкою у військовому плані

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що країна не обладнана для відбиття потенційної військової атаки, зокрема з боку росії. За його словами, десятиліття недоінвестування в оборонну сферу залишили Італію вразливою. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

Ми не готові ні до російської атаки, ні до нападу іншої нації. Я вже давно це кажу. Я думаю, що наша робота полягає в тому, щоб поставити цю країну в положення, щоб захистити себе, якщо божевільний вирішить напасти на нас - я маю на увазі не просто путіна, я маю на увазі будь-кого - заявив він.

Кросетто наголосив, що Італія, як і інші члени НАТО, погодилася збільшити оборонні витрати протягом наступного десятиліття, проте цей крок залишається непопулярним серед громадян. Наразі країна витрачає на оборону лише 1,5% ВВП, тоді як до 2035 року планує довести показник до 5%.

За оцінками міністра, створення автономної системи протиповітряної оборони в Італії можливе не раніше 2031 року. Водночас його застереження викликали критику з боку віце-прем’єр-міністра Маттео Сальвіні, який заявив, що основною загрозою для країни є мігранти, а не росія.

Нагадаємо

Нещодавно Президент Зеленський заявив, що в Данії будується перший спільний завод з Україною із виробництва зброї. Київ сподівається, що Італія також приєднається до реалізації подібних проєктів щодо спільного виробництва.

