«Мы можем жестко дискутировать»: Федоров рассказал об отношениях с Сырским

Между Министерством обороны Украины и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в некоторых вопросах возникают определенные разногласия. Об этом в интервью ТСН рассказал глава оборонного ведомства Рустем Умеров, сообщает УНН.

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При этом, по его словам, он и Сырский находятся в одной команде.

Он — главком украинской армии, которая борется за независимость. Других не может быть отношений. Мы в одной команде — команде Украины, команде президента — подчеркнул глава оборонного ведомства.

В то же время он признал, что при принятии важных решений между ними возникают жесткие дискуссии и расхождения во взглядах. Чаще всего это касается финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для военных формирований.

Мы можем жестко дискутировать по поводу того или иного решения. Есть вопросы базового уровня. ... Где-то там какие-то эмоции могут быть. Мы еще синхронизируемся — рассказал Умеров.

Он добавил, что такие рабочие процессы вполне нормальны для управления «настолько сложной структурой».

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская баллистика будет и «изменит статус Украины в мире».

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