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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Мы поможем Украине": Байден прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 331806 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент США Джо Байден, комментируя подрыв 6 июня россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил, что Соединенные Штаты не оставят Украину и помогут Киеву. Об этом сообщает “Голос Америки”, пишет УНН.

"Мы поможем Украине": Байден прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Детали

Общаясь с журналистами, у Байдена спросили о его сообщении россии относительно ситуации с подрывом рф Каховской ГЭС в Украине.

Цитата

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", – так ответил президент США на вопрос журналистки.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру на фоне подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Он заявил, что должна быть немедленная и максимальная реакция государств мира на российский террор.

Напомним

Как сообщал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, в результате агрессии РФ и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморья.

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