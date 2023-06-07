"Мы поможем Украине": Байден прокомментировал подрыв Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент США Джо Байден, комментируя подрыв 6 июня россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил, что Соединенные Штаты не оставят Украину и помогут Киеву. Об этом сообщает “Голос Америки”, пишет УНН.
Детали
Общаясь с журналистами, у Байдена спросили о его сообщении россии относительно ситуации с подрывом рф Каховской ГЭС в Украине.
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"Мы не оставим. Мы поможем Украине", – так ответил президент США на вопрос журналистки.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру на фоне подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Он заявил, что должна быть немедленная и максимальная реакция государств мира на российский террор.
Напомним
Как сообщал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, в результате агрессии РФ и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморья.
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