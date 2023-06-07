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Потрібна негайна реакція на російський терор: Зеленський звернувся до світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу на тлі підриву окупантами Каховської ГЕС, заявивши, що має бути негайна та максимальна реакція на російський терор. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

Потрібна негайна реакція на російський терор: Зеленський звернувся до світу

Цитата

"Я звертаюся до всіх у світі, хто цінує життя. Сьогодні на нашій українській землі російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років...

Потрібна негайна й максимальна реакція світу на російський терор. Від Ради Безпеки ООН до кожної міжнародної інституції. Кожна держава, кожен лідер. Російські терористи повинні піти з усієї нашої території, кожен метр якої вони намагаються використати заради зла й катастроф. Що швидшою буде деокупація, то швидшою буде безпека.

Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом", - наголосив Зеленський.

Деталі

Президент України зазначив, що росіяни вже давно планували підрив Каховської ГЕС, аби використати повінь як зброю у війні.

"Фактично знищене Каховське водосховище – одне з найбільших в Україні. 18 мільярдів кубометрів води. Усі споруди Каховської гідроелектростанції, її дамба перебували на окупованій території під повним контролем російських окупантів. Ще восени минулого року ми мали інформацію про мінування окупантами дамби Каховської ГЕС. Вони зробили це спеціально. По-перше, для шантажу світу. По-друге, щоб підірвати дамбу й використати повінь як зброю. Власне це й сталося", - підкреслив Глава держави.

Зеленський також зауважив, що знищення дамби є ударом по навколишньому середовищу, після якого природі доведеться відновлюватися десятки років.

"У зоні затоплення – райони, де жили до війни понад 100 тисяч людей. Зараз там залишаються принаймні десятки тисяч людей. Каховське водосховище забезпечувало питною водою колосальну частину України – міста й села із сотнями тисяч людей. Плюс забезпечувало водою фермерів та аграрне виробництво півдня та центру України. Плюс знищення дамби й водосховища – це рукотворний удар по навколишньому природному середовищу, після якого природі доведеться відновлюватися десятки років. Утворилася й пляма з нафтопродуктів – щонайменше 150 тонн, які відносить течією в Чорне море. Ми ще поки не можемо спрогнозувати, яка кількість хімікатів, добрив і нафтопродуктів, що зберігалися в затоплених районах, потрапить у річки та море.", - сказав Президент.

Він додав, що такий злочин екоциду не міг би статися просто внаслідок обстрілу дамби.

"Щоб знищити її, російським силам потрібно було свідомо діяти – мінувати, підривати, руйнувати. Жодна країна світу не має залишатися наодинці проти такого терору, і я вдячний усім, хто допомагає Україні!", - підсумував Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: Зеленський обговорив наслідки з гендиректором МАГАТЕ

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