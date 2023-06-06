Підрив Каховської ГЕС: Зеленський обговорив наслідки з гендиректором МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі масштабні наслідки підриву Каховської ГЕС. Про це Глава держави написав у своєму Telegram, передає УНН.
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"У телефонній розмові поінформував генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про масштабні наслідки терористичного акту рф з підриву дамби Каховської ГЕС.
Обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС. Домовились про візит пана Гроссі до України", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Перед цим, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що підрив Каховської ГЕС призвів до зниження рівня води у водосховищах, які використовуються для подачі охолоджувальної води на Запорізьку АЕС.
Серед альтернативних джерел води є ставок-охолоджувач, тому очільник МАГАТЕ закликав росію та Україну забезпечити його захист.
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