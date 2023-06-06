Зеленському на Ставці доповіли про ситуацію на Каховський ГЕС: підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Розвідка на засіданні Ставки доповіла про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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"Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки", - написав Зеленський.
Президент також наголосив, що водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.
Додамо
Крім того, на засіданні Ставки були доповіді військового командування.
"Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна", - резюмував Зеленський.
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6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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