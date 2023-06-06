Зеленскому на Ставке доложили о ситуации на Каховский ГЭС: подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично

Цитата

"Доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС. Главный вывод – подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники", - написал Зеленский.

Президент также отметил, что в то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Добавим

Кроме того, на заседании Ставки были доклады военного командования.

"Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность – максимальная", - резюмировал Зеленский.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.