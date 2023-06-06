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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский обсудил последствия с гендиректором МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 100093 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси масштабные последствия подрыва Каховской ГЭС. Об этом Глава государства написал в своем Telegram, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский обсудил последствия с гендиректором МАГАТЭ

Цитата

"В телефонном разговоре проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о масштабных последствиях террористического акта рф по подрыву дамбы Каховской ГЭС.

Обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС. Договорились о визите господина Гросси в Украину", - отметил Зеленский.

Дополнение

Перед этим, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что подрыв Каховской ГЭС привел к снижению уровня воды в водохранилищах, которые используются для подачи охлаждающей воды на Запорожскую АЭС.

Среди альтернативных источников воды есть пруд-охладитель, поэтому глава МАГАТЭ призвал россию и Украину обеспечить его защиту.

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