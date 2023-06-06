Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский обсудил последствия с гендиректором МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси масштабные последствия подрыва Каховской ГЭС. Об этом Глава государства написал в своем Telegram, передает УНН.
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"В телефонном разговоре проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о масштабных последствиях террористического акта рф по подрыву дамбы Каховской ГЭС.
Обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС. Договорились о визите господина Гросси в Украину", - отметил Зеленский.
Дополнение
Перед этим, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что подрыв Каховской ГЭС привел к снижению уровня воды в водохранилищах, которые используются для подачи охлаждающей воды на Запорожскую АЭС.
Среди альтернативных источников воды есть пруд-охладитель, поэтому глава МАГАТЭ призвал россию и Украину обеспечить его защиту.
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