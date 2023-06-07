Нужна немедленная реакция на российский террор: Зеленский обратился к миру

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"Я обращаюсь ко всем в мире, кто ценит жизнь. Сегодня на нашей украинской земле российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет...

Нужна немедленная и максимальная реакция мира на российский террор. От Совета Безопасности ООН до каждой международной институции. Каждое государство, каждый лидер. Российские террористы должны уйти со всей нашей территории, каждый метр которой они пытаются использовать ради зла и катастроф. Чем быстрее будет деоккупация, тем быстрее будет безопасность.

Сознательное уничтожение террористами дамбы ГЭС – со всех точек зрения в мире выглядит одинаково. И для Африки, и для Европы, и для Соединенных Штатов, и для Китая, и для Австралии, и для Индии рукотворные катастрофы – это зло. Мы должны остановить российское зло. Все другие террористы в мире должны увидеть, что террор наказывается миром", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент Украины отметил, что россияне уже давно планировали подрыв Каховской ГЭС, чтобы использовать наводнение как оружие в войне.

"Фактически уничтожено Каховское водохранилище – одно из крупнейших в Украине. 18 миллиардов кубометров воды. Все сооружения Каховской гидроэлектростанции, ее дамба находились на оккупированной территории под полным контролем российских оккупантов. Еще осенью прошлого года мы имели информацию о минировании оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Они сделали это специально. Во-первых, для шантажа мира. Во-вторых, чтобы взорвать дамбу и использовать наводнение как оружие. Собственно это и произошло", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский также отметил, что уничтожение дамбы является ударом по окружающей среде, после которого природе придется восстанавливаться десятки лет.

"В зоне затопления – районы, где жили до войны более 100 тысяч человек. Сейчас там остаются по крайней мере десятки тысяч людей. Каховское водохранилище обеспечивало питьевой водой колоссальную часть Украины – города и села с сотнями тысяч людей. Плюс обеспечивало водой фермеров и аграрное производство юга и центра Украины. Плюс уничтожение дамбы и водохранилища – это рукотворный удар по окружающей природной среде, после которого природе придется восстанавливаться десятки лет. Образовалось и пятно из нефтепродуктов – по меньшей мере 150 тонн, которые относит течением в Черное море. Мы еще пока не можем спрогнозировать, какое количество химикатов, удобрений и нефтепродуктов, хранившихся в затопленных районах, попадет в реки и море.", - сказал Президент.

Он добавил, что такое преступление экоцида не могло бы произойти просто в результате обстрела дамбы.

"Чтобы уничтожить ее, российским силам нужно было сознательно действовать – минировать, взрывать, разрушать. Ни одна страна мира не должна оставаться в одиночестве против такого террора, и я благодарен всем, кто помогает Украине!", - подытожил Зеленский.

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