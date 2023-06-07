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"Ми допоможемо Україні": Байден прокоментував підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент США Джо Байден, коментуючи підрив 6 червня росіянами Каховської ГЕС в Херсонській області, заявив, що Сполучені Штати не залишать Україну та допоможуть Києву. Про це повідомляє “Голос Америки”, пише УНН.

"Ми допоможемо Україні": Байден прокоментував підрив Каховської ГЕС

Деталі

Спілкуючись із журналістами, у Байдена запитали про його повідомлення росії щодо ситуації з підривом рф Каховської ГЕС в Україні.

Цитата

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", – так відповів президент США на питання журналістки.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу на тлі підриву окупантами Каховської ГЕС. Він заявив, що має бути негайна та максимальна реакція держав світу на російський терор.

Нагадаємо

Як повідомляв керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, внаслідок агресії рф та підриву Каховської ГЕС була пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також Причорномор'я.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсонщина: рівень води після підриву Каховської ГЕС зросте ще приблизно на метр за 20 годин - ОВА

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