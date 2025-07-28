MHP Run4Victory: в Луцке состоится благотворительный забег в поддержку воинов 100-й отдельной механизированной бригады

Событие в Луцке продолжает серию ежегодных забегов MHP Run4Victory, которые в этом году проходят в Черкассах, Киеве, Тернополе и Виннице под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".

Благотворительные забеги в разных городах Украины инициирует компания МХП совместно со стратегическим партнером — Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Спортивный организатор забега NewRun, партнер в г. Луцк - Спортивный клуб "Лучеськ". Информационные партнеры - онлайн-журнал misto.media и Волынские Новости, украинское интернет-издание Gazeta.ua, первое спортивное радио Чемпион.

Все собранные средства будут направлены на поддержку 100-й отдельной механизированной бригады.

Дистанции:

21 км, 10 км, 5 км, 2 км

Инклюзивный забег «Люди Титаны» (2 км)

Детские забеги: 500 м и 100 м

Онлайн-забег

Участие для детей до 12 лет, военных, ветеранов и людей с инвалидностью — бесплатное. Чтобы получить промокод — обращайтесь на [email protected].

Как зарегистрироваться?

Скачайте приложение racenext.app Пройдите верификацию Выберите в «календаре» MHP Run4Victory Луцк полумарафон Выберите дистанцию и оплатите участие

Присоединяйтесь! Вместе делаем важное!

Напомним, в прошлом году в рамках серии забегов MHP Run4Victory в Тернополе, Виннице, Черкассах, Ладыжине и Киеве удалось собрать 2,5 млн грн на поддержку наших защитников.