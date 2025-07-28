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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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MHP Run4Victory: у Луцьку відбудеться благодійний забіг на підтримку воїнів 100-ї окремої механізованої бригади

Київ • УНН

 • 698 перегляди

7 вересня у Луцьку відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory Напівмарафон на підтримку 100-ї окремої механізованої бригади.

MHP Run4Victory: у Луцьку відбудеться благодійний забіг на підтримку воїнів 100-ї окремої механізованої бригади

Подія в Луцьку продовжує серію щорічних забігів MHP Run4Victory, що цьогоріч проходять у Черкасах, Києві, Тернополі та Вінниці під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя".

Благодійні забіги в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП-Громаді". Спортивний організатор забігу NewRun, партнер у м. Луцьк - Спортивний клуб "Лучеськ". Інформаційні партери - онлайн-журнал misto.media та Волинські Новини, українське інтернет-видання Gazeta.ua, перше спортивне радіо Чемпіон.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку 100-ї окремої механізованої бригади.

Дистанції:

  • 21 км, 10 км, 5 км, 2 км
    • Інклюзивний забіг «Люди Титани» (2 км)
      • Дитячі забіги: 500 м і 100 м
        • Онлайн-забіг

          Участь для дітей до 12 років, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна. Щоб отримати промокод — звертайтесь на [email protected].

          Як зареєструватись?

          1. Скачайте застосунок racenext.app
            1. Пройдіть верифікацію
              1. Оберіть у «календарі» MHP Run4Victory Луцьк напівмарафон
                1. Оберіть дистанцію та сплатіть участь

                  Приєднуйтесь! Разом робимо важливе!

                  Нагадаємо, торік у межах серії забігів MHP Run4Victory у Тернополі, Вінниці, Черкасах, Ладижині та Києві вдалося зібрати 2,5 млн грн на підтримку наших захисників.

                  Лілія Подоляк

                  Лілія Подоляк

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