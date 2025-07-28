MHP Run4Victory: у Луцьку відбудеться благодійний забіг на підтримку воїнів 100-ї окремої механізованої бригади

Подія в Луцьку продовжує серію щорічних забігів MHP Run4Victory, що цьогоріч проходять у Черкасах, Києві, Тернополі та Вінниці під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя".

Благодійні забіги в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП-Громаді". Спортивний організатор забігу NewRun, партнер у м. Луцьк - Спортивний клуб "Лучеськ". Інформаційні партери - онлайн-журнал misto.media та Волинські Новини, українське інтернет-видання Gazeta.ua, перше спортивне радіо Чемпіон.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку 100-ї окремої механізованої бригади.

Дистанції:

21 км, 10 км, 5 км, 2 км

Інклюзивний забіг «Люди Титани» (2 км)

Дитячі забіги: 500 м і 100 м

Онлайн-забіг

Участь для дітей до 12 років, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна. Щоб отримати промокод — звертайтесь на [email protected].

Як зареєструватись?

Скачайте застосунок racenext.app Пройдіть верифікацію Оберіть у «календарі» MHP Run4Victory Луцьк напівмарафон Оберіть дистанцію та сплатіть участь

Приєднуйтесь! Разом робимо важливе!

Нагадаємо, торік у межах серії забігів MHP Run4Victory у Тернополі, Вінниці, Черкасах, Ладижині та Києві вдалося зібрати 2,5 млн грн на підтримку наших захисників.