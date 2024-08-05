Две недели как парк-памятник "Межигорье" работает на государство. За это время учреждение заработало более 2 млн гривен. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Глава Минприроды посетил парк, пообщался с его работниками и осмотрел ряд объектов.

По его словам, команда Межигорья налаживает работу, набирает персонал. Работники, которые годами занимались парком на волонтерских началах, активно трудоустраиваются в парк-памятник.

За июль учреждение взяло на работу 40 человек. Всего в парке работает 111 человек.

Стрелец рассказал о первых результатах работы "Межигорья" на государство:

За 14 дней работы - более 2,1 млн грн поступлений в госбюджет (420 тыс. гривен этой суммы - уплата налогов, в частности, НДС).

Более 10 тысяч посетителей, среди которых 500 участников боевых действий, для них вход бесплатный. Кроме того, предусмотрены льготные билеты для многодетных семей, детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатов.

Более 180 семей воспользовались специальным, экономически выгодным билетом «Семейный», который введен государственным парком для поддержки семей, воспитывающих 1-2 ребенка.

Всего за 8 месяцев работы государственного учреждения в бюджет уплачено более 4,4 млн грн налогов.

Мы меняем философию развития парка. Бывшая правительственная резиденция должна стать парком европейского уровня. В планах превратить его не просто в дендропарк по типу "Софиевки", а сделать его любимым местом жителей Киевщины и гостей Украины по типу Королевского ботанического сада в Сиднее или известного на весь мир Центрального парка в Нью-Йорке - отметил Стрелец.

Напомним

УНН сообщал, что Кабинет Министров Украины одобрил передачу "Межигорья" в управление государственному учреждению. В правительстве обещали, что все средства от работы "Межигорья" будут направлены в государственный бюджет и ВСУ.

29 апреля неизвестные лица заблокировали въезд в государственный парк "Межигорье", препятствуя межведомственной комиссии передать арестованное имущество парка в государственную собственность.