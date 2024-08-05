Киев • УНН
Парк-памятник "Межигорье" за две недели работы как государственное учреждение заработал более 2,1 млн грн. Министр окружающей среды Руслан Стрелец сообщил о планах превратить парк на европейский уровень.
Две недели как парк-памятник "Межигорье" работает на государство. За это время учреждение заработало более 2 млн гривен. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Глава Минприроды посетил парк, пообщался с его работниками и осмотрел ряд объектов.
По его словам, команда Межигорья налаживает работу, набирает персонал. Работники, которые годами занимались парком на волонтерских началах, активно трудоустраиваются в парк-памятник.
За июль учреждение взяло на работу 40 человек. Всего в парке работает 111 человек.
Стрелец рассказал о первых результатах работы "Межигорья" на государство:
Мы меняем философию развития парка. Бывшая правительственная резиденция должна стать парком европейского уровня. В планах превратить его не просто в дендропарк по типу "Софиевки", а сделать его любимым местом жителей Киевщины и гостей Украины по типу Королевского ботанического сада в Сиднее или известного на весь мир Центрального парка в Нью-Йорке
Напомним
УНН сообщал, что Кабинет Министров Украины одобрил передачу "Межигорья" в управление государственному учреждению. В правительстве обещали, что все средства от работы "Межигорья" будут направлены в государственный бюджет и ВСУ.
29 апреля неизвестные лица заблокировали въезд в государственный парк "Межигорье", препятствуя межведомственной комиссии передать арестованное имущество парка в государственную собственность.