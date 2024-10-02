Международное сообщество должно вводить механизмы получения информации от рф по пропавшим без вести - Лубинец

Международное сообщество и другие страны должны вводить конкретные механизмы получения информации от россии в отношении лиц, пропавших без вести. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Лубинец выступил на международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести: отстаивание „права знать" для семей", которая проходит в Баку, Азербайджане.

"Прежде всего, чтобы международное сообщество понимало масштабы проблемы, показал тематическое видео о похищении россией гражданских граждан. Сотни людей считаются пропавшими без вести и нам не известна их судьба. Это продолжается более 10 лет - с начала вооруженной агрессии в 2014 году! Также отметил, что россия нарушает Женевские конвенции, когда похищает гражданских и не информирует Украину о взятии в плен военных. К сожалению, из-за бездействия МККК и позицию рф, Украине чрезвычайно сложно получать информацию", - написал Лубинец.

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Он отметил, что несмотря на это Украина постоянно привлекает иностранных партнеров и международные институты, в частности национальные правозащитные, к переговорному процессу с целью проведения обменов военнопленными, возвращения гражданских и получения информации о пропавших без вести.

"Над этим работаем в рамках пункта 4 украинской Формулы мира. Также привел конкретные истории, когда РФ убивала гражданских, а украинцы - погибали в плену агрессора. Поэтому нам крайне необходимо получать информацию о лицах, пропавших без вести и знать их судьбу!" - сообщил Лубинец.

Омбудсман подчеркнул также, что международное сообщество и другие страны должны:

- Осуществлять дипломатическое влияние на Россию по содействию возвращению военнопленных и гражданских граждан;

- Становиться государством-покровителем для возвращения домой гражданских лиц и военнопленных;

- Вводить конкретные механизмы получения информации от рф в отношении лиц, пропавших без вести.

"Вместе должны найти информацию о пропавших без вести и противостоять агрессии рф!", - добавил Омбудсман.

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