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Міжнародна спільнота має вводити механізми отримання інформації від рф щодо зниклих безвісти – Лубінець

Міжнародна спільнота має вводити механізми отримання інформації від рф щодо зниклих безвісти – Лубінець

Київ • УНН

 • 14065 перегляди

Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту запровадити механізми отримання інформації від рф про зниклих безвісти. Він наголосив на важливості дипломатичного впливу та співпраці для повернення полонених.

Міжнародна спільнота та інші країни мають запроваджувати конкретні механізми отримання інформації від росії щодо осіб, зниклих безвісти. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Лубінець виступив на міжнародній конференції "Розв’язання проблеми зниклих безвісти: відстоювання "права знати" для сімей", яка проходить у Баку, Азербайджані.

"Насамперед, аби міжнародна спільнота розуміла масштаби проблеми, показав тематичне відео щодо викрадення росією цивільних громадян. Сотні людей вважаються зниклими безвісти й нам не відома їхня доля. Це триває понад 10 років – з початку збройної агресії у 2014 році! Також наголосив, що росія порушує Женевські конвенції, коли викрадає цивільних та не інформує Україну про взяття у полон військових. На жаль, через бездіяльність МКЧХ та позицію рф, Україні надзвичайно складно отримувати інформацію", - написав Лубінець.

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Він наголосив, що попри це Україна постійно залучає іноземних партнерів і міжнародні інституції, зокрема національні правозахисні, до переговорного процесу з метою проведення обмінів військовополоненими, повернення цивільних та отримання інформації про зниклих безвісти.

"Над цим працюємо у межах пункту 4 української Формули миру. Також навів конкретні історії, коли РФ вбивала цивільних, а українці – гинули у полоні агресора. Тому нам вкрай необхідно отримувати інформацію про осіб, зниклих безвісти та знати їхню долю!", - повідомив Лубінець.

Омбудсман наголосив також, що міжнародна спільнота та інші країни мають:

• Здійснювати дипломатичний вплив на росію щодо сприяння поверненню військовополонених та цивільних громадян;

• Ставати державою-покровителькою для повернення додому цивільних осіб і військовополонених;

• Запроваджувати конкретні механізми отримання інформації від рф щодо осіб, зниклих безвісти.

"Разом маємо знайти інформацію про зниклих безвісти та протистояти агресії рф!", - додав Омбудсман.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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