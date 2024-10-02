Міжнародна спільнота має вводити механізми отримання інформації від рф щодо зниклих безвісти – Лубінець

Міжнародна спільнота та інші країни мають запроваджувати конкретні механізми отримання інформації від росії щодо осіб, зниклих безвісти. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Лубінець виступив на міжнародній конференції "Розв’язання проблеми зниклих безвісти: відстоювання "права знати" для сімей", яка проходить у Баку, Азербайджані.

"Насамперед, аби міжнародна спільнота розуміла масштаби проблеми, показав тематичне відео щодо викрадення росією цивільних громадян. Сотні людей вважаються зниклими безвісти й нам не відома їхня доля. Це триває понад 10 років – з початку збройної агресії у 2014 році! Також наголосив, що росія порушує Женевські конвенції, коли викрадає цивільних та не інформує Україну про взяття у полон військових. На жаль, через бездіяльність МКЧХ та позицію рф, Україні надзвичайно складно отримувати інформацію", - написав Лубінець.

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Він наголосив, що попри це Україна постійно залучає іноземних партнерів і міжнародні інституції, зокрема національні правозахисні, до переговорного процесу з метою проведення обмінів військовополоненими, повернення цивільних та отримання інформації про зниклих безвісти.

"Над цим працюємо у межах пункту 4 української Формули миру. Також навів конкретні історії, коли РФ вбивала цивільних, а українці – гинули у полоні агресора. Тому нам вкрай необхідно отримувати інформацію про осіб, зниклих безвісти та знати їхню долю!", - повідомив Лубінець.

Омбудсман наголосив також, що міжнародна спільнота та інші країни мають:

• Здійснювати дипломатичний вплив на росію щодо сприяння поверненню військовополонених та цивільних громадян;

• Ставати державою-покровителькою для повернення додому цивільних осіб і військовополонених;

• Запроваджувати конкретні механізми отримання інформації від рф щодо осіб, зниклих безвісти.

"Разом маємо знайти інформацію про зниклих безвісти та протистояти агресії рф!", - додав Омбудсман.

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