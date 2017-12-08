Мэй и Юнкер начали экстренную встречу по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер начали экстренную встречу в Брюсселе. Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Переговоры глав британского правительства и Еврокомиссии касаются соглашения по Brexit.
По данным английских СМИ, в частности, стороны затронут тему границы с Ирландией после выхода Великобритании из ЕС.
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После этого Мэй и Юнкер собираются провести пресс-конференцию.
Ранее Юнкер заявил, что Брюссель и Лондон не смогли договориться о Brexit.
President @JunckerEU welcomes Prime Minister @theresa_may. Working breakfast underway. pic.twitter.com/9mYXCS1FIj— Margaritis Schinas (@MargSchinas) 8 грудня 2017 р.