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Мэй и Юнкер начали экстренную встречу по Brexit

Мэй и Юнкер начали экстренную встречу по Brexit

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер начали экстренную встречу в Брюсселе. Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Переговоры глав британского правительства и Еврокомиссии касаются соглашения по Brexit.

По данным английских СМИ, в частности, стороны затронут тему границы с Ирландией после выхода Великобритании из ЕС.

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После этого Мэй и Юнкер собираются провести пресс-конференцию.

Ранее Юнкер заявил, что Брюссель и Лондон не смогли договориться о Brexit.

 

President @JunckerEU welcomes Prime Minister @theresa_may. Working breakfast underway. pic.twitter.com/9mYXCS1FIj

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) 8 грудня 2017 р.

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