Брюссель і Лондон не змогли домовитися по Brexit, - Юнкер

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер заявив про те, що Європейському Союзу і Великобританії не вдалося досягти прориву в переговорах по виходу королівства зі складу ЄС. Про це він повідомив на брифінгу за підсумками переговорів з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, які відбулися в понеділок, 4 грудня, в Брюсселі, повідомляє УНН з посиланням на DW.