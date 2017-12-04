Брюссель і Лондон не змогли домовитися по Brexit, - Юнкер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер заявив про те, що Європейському Союзу і Великобританії не вдалося досягти прориву в переговорах по виходу королівства зі складу ЄС. Про це він повідомив на брифінгу за підсумками переговорів з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, які відбулися в понеділок, 4 грудня, в Брюсселі, повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Незважаючи на наші наполегливі зусилля і значний прогрес, який досягнуто нами і нашими командами по решті питань, сьогодні не було можливо досягти остаточної угоди", - повідомив Юнкер.
Також глава ЄК висловив сподівання, що на цьому тижні сторони зможуть просунутися вперед під час переговорів, що, в свою чергу, дозволить лідерам 27 держав-членів ЄС під час саміту наступного тижня затвердити перехід до наступної стадії переговорів з Лондоном.
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Крім того, Юнкер зазначив, що відсутність остаточної згоди між Брюсселем і Лондоном за підсумками переговорів в понеділок "не є провалом".
Нагадаємо, Лондон і Брюссель погодили суму фінансових зобов'язань Великої Британії перед ЄС в розмірі 60 млрд євро.