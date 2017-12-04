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Половина британців хотіли б провести новий референдум щодо Brexit - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Половина громадян Великобританії висловлюються за проведення нового референдуму стосовно Brexit, а більшість британців вважають, що Сполучене Королівство виплатить "занадто багато грошей" за вихід зі складу Європейського Союзу. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке оприлюднив британський таблоїд Mail on Sunday, повідомляє УНН.

Британці відповідали на запитання, чи хотіли б вони проголосувати за те, наскільки прийнятними є умови виходу Великобританії з ЄС. 34 відсотків опитаних висловилися проти такого референдуму. 16 відсотків не визначилися з відповіддю.

Більшість з більш ніж тисячі опитаних громадян Великобританії також заявили, що країна виплатить в ході Brexit “занадто багато грошей”.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей домовилась з Брюсселем щодо рахунків за Brexit, фінальну суму яких не оприлюднюватимуть.

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