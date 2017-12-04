Половина британцев хотели бы провести новый референдум по Brexit - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Половина граждан Великобритании выступают за проведение нового референдума по Brexit, а большинство британцев считают, что Соединенное Королевство выплатит "слишком много денег" за выход из состава Европейского Союза. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованного британским таблоидом Mail on Sunday, сообщает УНН.
Британцы отвечали на вопрос, хотели бы они проголосовать за то, насколько приемлемы условия выхода Великобритании из ЕС. 34 процентов опрошенных высказались против такого референдума. 16 процентов затруднились с ответом.
Большинство из более чем тысячи опрошенных граждан Великобритании также заявили, что страна выплатит в ходе Brexit “слишком много денег”.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась с Брюсселем по счетам за Brexit, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась с Брюсселем по счетам за Brexit, финальную сумму которых не будут обнародовать.