Финальную сумму за Brexit для Британии сохранят в тайне

Согласно информации от источников в группе переговорщиков со стороны Брюсселя, Тереза ​​Мэй заверила, что после встречи на прошлой неделе правительство Великобритании готово предоставить большую сумму ради организации переговоров по торговой части на саммите в Брюсселе в следующем месяце.

По информации инсайдеров, чтобы избежать политического шума конкретные цифры не обнародуются.

"Важно, чтобы британцы указали, что будет сделано и как. А не столько", - отметил представитель ЕС.

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Сама идея засекретить размер счета за выход из ЕС может не понравиться британским евро скептикам, поскольку они неоднократно высказывали опасения, что правительство может заплатите больше, чем нужно.