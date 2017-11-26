Через Brexit європейські банки вивели з Британії 350 млрд євро

За рік розміщенні в Великобританії активи банків країн-членів ЄС скоротилися на 17% - з 1,94 до 1,59 трильйона євро. Загальна сума фінансових зобов'язань також впала з 1,67 до 1,34 трильйона євро.

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Фахівці пов'язують виведення активів з побоюваннями можливих втрат через Brexit і очікують, що тенденція збережеться до остаточного виходу Великобританії зі складу ЄС у березні 2019 року.

Нагадаємо, після проведення референдуму про вихід з Євросоюзу, кожна британська сім'я щорічно втрачає в середньому близько 404 фунти стерлінгів (534 долара США).