Британія озвучить суму за Brexit після торгівельних переговорів з ЄС

"Ми готові перейти до другого етапу, щоб продовжити переговори про глибоке та особливе партнерство з ЄС на майбутнє, про всеосяжну торговельну угоду з ЄС", - сказала Мей.

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Раніше уряд Британії підтримав стратегію, згідно з якою країна буде виконувати зобов'язання, взяті під час вступу до Європейського Союзу.

"Я думаю, що це в інтересах Великої Британії та в інтересах решти 27 країн ЄС. Я думаю, що також важливо, щоб Британія та ЄС крокували вперед разом", - додала вона.

Нагадаємо, Велика Британія повинна сплатити за вихід з Євросоюзу щонайменше 60 млрд євро.