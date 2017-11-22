Британія озвучить суму за Brexit після торгівельних переговорів з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей назве детальну суму, яку її країна готова заплатити за Brexit, коли ЄС візьме на себе зобов'язання перейти до торгівельних переговорів, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми готові перейти до другого етапу, щоб продовжити переговори про глибоке та особливе партнерство з ЄС на майбутнє, про всеосяжну торговельну угоду з ЄС", - сказала Мей.
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Раніше уряд Британії підтримав стратегію, згідно з якою країна буде виконувати зобов'язання, взяті під час вступу до Європейського Союзу.
"Я думаю, що це в інтересах Великої Британії та в інтересах решти 27 країн ЄС. Я думаю, що також важливо, щоб Британія та ЄС крокували вперед разом", - додала вона.
Нагадаємо, Велика Британія повинна сплатити за вихід з Євросоюзу щонайменше 60 млрд євро.