Великобритания озвучит сумму за Brexit после торговых переговоров с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назовет подробную сумму, которую ее страна готова заплатить за Brexit, когда ЕС возьмет на себя обязательства перейти к торговым переговорам, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы готовы перейти ко второму этапу, чтобы продолжить переговоры о глубоком и особом партнерстве с ЕС на будущее, о всеобъемлющем торговом соглашение с ЕС", - сказала Мэй.
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Ранее правительство Великобритании поддержал стратегию, согласно которой страна будет выполнять обязательства, взятые при вступлении в Европейский Союз.
"Я думаю, что это в интересах Великобритании и в интересах остальных 27 стран ЕС. Я думаю, что также важно, чтобы Великобритания и ЕС шагали вперед вместе", - добавила она.
Напомним, Великобритания должна уплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро.