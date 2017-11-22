Великобритания озвучит сумму за Brexit после торговых переговоров с ЕС

"Мы готовы перейти ко второму этапу, чтобы продолжить переговоры о глубоком и особом партнерстве с ЕС на будущее, о всеобъемлющем торговом соглашение с ЕС", - сказала Мэй.

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Ранее правительство Великобритании поддержал стратегию, согласно которой страна будет выполнять обязательства, взятые при вступлении в Европейский Союз.

"Я думаю, что это в интересах Великобритании и в интересах остальных 27 стран ЕС. Я думаю, что также важно, чтобы Великобритания и ЕС шагали вперед вместе", - добавила она.

Напомним, Великобритания должна уплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро.